Осинькин: «Эмоции у всей команды зашкаливают»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в полуфинале Кубка России.

«Эмоции у всей команды зашкаливают. Мы сыграли игру, почувствовали уровень команды РПЛ, те скорости, на которых проходила игра, тот градус единоборств», - сказал Осинькин на послематчевой пресс-конференции.

Жеребьёвка полуфинала Кубка России состоится завтра, девятого апреля, самарцы могут сыграть с «Ахматом», «Локомотивом» или ЦСКА.

«Крылья Советов» имеют и хорошие шансы на возвращение в российскую Премьер-лигу, занимая первое место в турнирной таблице ФНЛ.