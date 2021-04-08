Осинькин: «Эмоции у всей команды зашкаливают»

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08 Апреля 2021, 22:16,
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Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в полуфинале Кубка России.
«Эмоции у всей команды зашкаливают. Мы сыграли игру, почувствовали уровень команды РПЛ, те скорости, на которых проходила игра, тот градус единоборств», - сказал Осинькин на послематчевой пресс-конференции.
Жеребьёвка полуфинала Кубка России состоится завтра, девятого апреля, самарцы могут сыграть с «Ахматом», «Локомотивом» или ЦСКА.
«Крылья Советов» имеют и хорошие шансы на возвращение в российскую Премьер-лигу, занимая первое место в турнирной таблице ФНЛ.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Крылья Советов, Игорь Осинькин