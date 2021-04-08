Назначена дата жеребьёвки 1/2 финала Кубка России

Пресс-служба РФС сообщила, что жеребьевка 1/2 финала Кубка России сезона-2020/2021 состоится в пятницу, девятого апреля.

Церемония начнется в 18:00 по московскому времени. Трансляцию жеребьевки организует телеканал «Матч ТВ».

В мероприятии примут участие Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Руслан Нигматуллин, а также известные болельщики команд-полуфиналистов.

Напомним, что в 1/2 финала турнира уже пробились грозненский «Ахмат» и московский «Локомотив». Еще два участника полуфинальной стадии определятся по итогам матчей «Арсенал» - ЦСКА и «Крылья Советов» - «Динамо».