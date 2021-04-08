Осинькин заявил о желании футболистов «Крыльев Советов» выиграть Кубок

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Динамо» (2:0).

- У нас не закончено самое основное дело, это чемпионат. Но сейчас мы сыграли матч, почувствовали уровень команды Премьер-лиги. Если не говорить про счет, то те скорости, на которых проходила игра, тот градус единоборств, вот эти ситуации, когда мы спокойно раньше комбинировали в ФНЛ, здесь вот так быстро и агрессивно накрывали, то, конечно, было непросто. Хорошо все, что хорошо заканчивается. Считаю, мы достойно сыграли. Достойно было не только по счету, иногда это может подвести в какой-то мере, но и по качеству игры. Я думаю, что есть определенное удовлетворение и у меня, и у ребят. Идем дальше, надеюсь, что будем только прогрессировать.

- У вас не только выход в полуфинал, но и ваши игроки получили звания «мастеров спорта».

- Да, сейчас это звание уже не настолько актуально как раньше, многим молодым футболистам пришлось объяснять, что это такое, звание «мастера спорта». Самое главное, что это по-настоящему высокий уровень, полуфинал Кубка России, это очень высокий уровень. Мы поднялись высоко и хотим соответствовать этому уровню.

- Себе и многим доказали, что «Крылья Советов» соответствуют уровню Премьер-лиги. Осталось совсем чуть-чуть. Посещают мысли, что можно замахнуться на победу в турнире?

- Я думаю, что когда был первый матч с Омском, эти мысли уже всех посещали, мы иногда говорим такие слова, достаточно нейтральные, но любой спортсмен и тренер внутри очень амбициозен. За любыми словами и поступками внутри желание себя проявить, доказать и выиграть максимум, что возможно. Конечно, я скажу, что, может быть, мы об этом не говорили с ребятами, сейчас я уверен, что у всех ребят команды внутри такой же настрой - максимум, максимум.