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Шварц: «Крылья Советов» — хорошая молодая команда»

07 Апреля 2021, 15:14,

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц пообщался с клубной пресс-службой перед матчем против «Крыльев Советов» в рамках четвертьфинала Кубка России.

«Мы ждём интересную игру. «Крылья Советов» — хорошая молодая команда с индивидуально сильными футболистами в группе атаки. Нам важно будет показать свои лучшие качества», - цитирует Шварца пресс-служба «Динамо».

Матч между «Крыльями Советов» и «Динамо» состоится завтра, восьмого апреля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 17:30 по московскому времени.

«Динамо» на данный момент занимает пятое место в российской Премьер-лиге, а «Крылья Советов» расположились на первом месте в ФНЛ.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Динамо Москва, Крылья Советов, Сандро Шварц
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