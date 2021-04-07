Шварц: «Крылья Советов» — хорошая молодая команда»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц пообщался с клубной пресс-службой перед матчем против «Крыльев Советов» в рамках четвертьфинала Кубка России.

«Мы ждём интересную игру. «Крылья Советов» — хорошая молодая команда с индивидуально сильными футболистами в группе атаки. Нам важно будет показать свои лучшие качества», - цитирует Шварца пресс-служба «Динамо».

Матч между «Крыльями Советов» и «Динамо» состоится завтра, восьмого апреля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 17:30 по московскому времени.

«Динамо» на данный момент занимает пятое место в российской Премьер-лиге, а «Крылья Советов» расположились на первом месте в ФНЛ.