Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

Дзаньоло: «Мы с Абрахамом ещё молоды и можем улучшить свою игру»

28 Апреля 2022 • 19:41 Комментировать
Лестер
...
Рома
2.35 3.35 3.30
Через 1 ч. 49 мин.

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло в преддверии полуфинального матча Лиги конференций против «Лестера» рассказал о своих отношениях с нападающим римского клуба Тэмми Абрахамом.

«Он очень силён физически. У него хорошо поставленный удар, а также хорошая скорость. Тэмми обладает полным пакетом навыков. Мы с ним оба ещё молоды и можем улучшить свою игру. Он является топовым футболистом», – цитирует Дзаньоло издание The Athletic.

Напомним, что Дзаньоло оформил хет-трик в ответном четвертьфинале Лиги Европы против норвежского «Буде Глимт», благодаря которому «Рома» смогла выйти в следующую стадию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Тэмми Абрахам Николо Дзаньоло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕСТЕР РОМА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
28.04  22:00 Лестер ... Рома 2.42 3.40 3.00
28.04  22:00 Фейеноорд ... Марсель 2.60 3.35 2.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Апреля
19:41 · Лига конференций УЕФА
Дзаньоло: «Мы с Абрахамом ещё молоды и можем улучшить свою игру»
15:18 · Лига конференций УЕФА
Моуринью высказался о назначении тен Хага главным тренером «Манчестер Юнайтед»
14:01 · Лига конференций УЕФА
Раньери сегодня будет болеть за «Рому» в матче против «Лестера»
11:20 · Лига конференций УЕФА
«Лестер» – «Рома»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги конференций 28 апреля
10:29 · Лига конференций УЕФА
Моуриньо: «В Италии не все могут позволить себе иметь такой состав, как у «Лестера»
09:39 · Лига конференций УЕФА
Роджерс о матче с «Ромой»: Против нас великий тренер и невероятные игроки
27 Апреля
23:00 · Лига конференций УЕФА
Моуринью рассказал, в чём преимущество «Лестера» перед «Ромой»
22:38 · Лига конференций УЕФА
Абрахам прокомментировал интерес к себе со стороны английских клубов
19:51 · Лига конференций УЕФА
Роджерс: «В 2004 Моуринью был тем парнем, на которого все равнялись»
25 Апреля
19:54 · Лига конференций УЕФА
Дзаньоло: «Надеюсь, «Рома» выиграет трофей при Моуринью»
19 Апреля
20:16 · Лига конференций УЕФА
УЕФА оштрафовал «Марсель» по итогам матча Лиги конференций против ПАОКа 1
18 Апреля
13:52 · Италия. Серия А
Ди Канио об у спехах «Ромы»: «У них половина игроков разгружают рыбу в порту, смешно радоваться победе»
12:58 · Англия. Премьер-лига
Раньери: «В Лиге конференций буду болеть за «Рому»
15 Апреля
23:31 · Лига конференций УЕФА
Синистерра установил единоличный рекорд «Фейеноорда» в еврокубках
21:16 · Лига конференций УЕФА
«Марсель» настиг «ПСЖ» и «Монако» по количеству полуфиналов еврокубков
Все новости
Рекомендуем