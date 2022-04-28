Дзаньоло: «Мы с Абрахамом ещё молоды и можем улучшить свою игру»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло в преддверии полуфинального матча Лиги конференций против «Лестера» рассказал о своих отношениях с нападающим римского клуба Тэмми Абрахамом.

«Он очень силён физически. У него хорошо поставленный удар, а также хорошая скорость. Тэмми обладает полным пакетом навыков. Мы с ним оба ещё молоды и можем улучшить свою игру. Он является топовым футболистом», – цитирует Дзаньоло издание The Athletic.

Напомним, что Дзаньоло оформил хет-трик в ответном четвертьфинале Лиги Европы против норвежского «Буде Глимт», благодаря которому «Рома» смогла выйти в следующую стадию.