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Лига конференций

Раньери сегодня будет болеть за «Рому» в матче против «Лестера»

28 Апреля 2022 • 14:01 Комментировать
Лестер
...
Рома
2.25 3.40 3.25
Через 7 ч. 19 мин.

Бывший наставник «Ромы» и «Лестера» Клаудио Раньери рассказал о том, кого будет поддерживать в полуфинале Лиги конференций. Первый матч между командами стартует сегодня на «Кинг Пауэр Стэдиум».

На днях корреспонденты La Gazzetta dello Sport спросил итальянского тренера о том, кого он будет поддерживать в полуфинале Лиги конференций. На этот вопрос Раньери ответил: «Конечно, я буду поддерживать «Рому». Я сам из Ромы, поэтому буду болеть за этот клуб».

Напомним, что в сезоне 2015/16 Клаудио Раньери с первой попытки выиграл с «Лестером» чемпионат Англии. Годом ранее команда боролась за выживание.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Клаудио Раньери Лестер
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ЛЕСТЕР РОМА
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28.04  22:00 Лестер ... Рома 2.42 3.40 3.00
28.04  22:00 Фейеноорд ... Марсель 2.60 3.35 2.80
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