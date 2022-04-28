Раньери сегодня будет болеть за «Рому» в матче против «Лестера»

Бывший наставник «Ромы» и «Лестера» Клаудио Раньери рассказал о том, кого будет поддерживать в полуфинале Лиги конференций. Первый матч между командами стартует сегодня на «Кинг Пауэр Стэдиум».

На днях корреспонденты La Gazzetta dello Sport спросил итальянского тренера о том, кого он будет поддерживать в полуфинале Лиги конференций. На этот вопрос Раньери ответил: «Конечно, я буду поддерживать «Рому». Я сам из Ромы, поэтому буду болеть за этот клуб».

Напомним, что в сезоне 2015/16 Клаудио Раньери с первой попытки выиграл с «Лестером» чемпионат Англии. Годом ранее команда боролась за выживание.