Кастань из «Лестера» получил травму, ему потребовалась замена

В первом полуфинальном матче Лиги конференций английский «Лестер» принимает на домашнем стадионе итальянскую «Рому» и пока что проигрывает столичному клубу. Это не единственная проблема для «лис» в текущем поединке - команда также потеряла бельгийского защитника Тимоти Кастаня, который получил травму уже в дебюте матча и попросил замену к 21-й минуте. Вместо бельгийца на поле вышел Джеймс Джастин. Характер травмы и сроки возвращения Кастаня на поле пока что не сообщаются.

Следить за событиями полуфинального матча Лиги конференций между «Ромой» и «Лестером» можно по ссылке на нашу трансляцию.