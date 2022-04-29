Капитан «Ромы» сравнил уровень интенсивности в Серии А и АПЛ

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини считает, что английский чемпионат не настолько интенсивнее Серии А, как принято считать.

«Может быть, есть доля правды в утверждениях о том, что в Английской премьер-лиге играют в более интенсивном темпе, так как у них более открытый и менее ориентированный на тактику футбол, но, как мне кажется, уровень Серии А в этом плане растёт. Теперь можно видеть, что даже лучшим командам очень непросто обыгрывать самых скромных соперников», – сказал капитан римлян в интервью Sky Sport Italia после матча с английским «Лестером» (1:1).

Судьба полуфинального противостояния «Ромы» и «Лестера» в Лиге конференций решится 5 мая в столице Италии.