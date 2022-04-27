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Лига конференций

Роджерс: «В 2004 Моуринью был тем парнем, на которого все равнялись»

27 Апреля 2022 • 19:51 Комментировать
Лестер
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Рома
2.25 3.35 3.20
28.04 22:00

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс в преддверии первого полуфинального матча Лиги конференций против «Ромы» вспомнил о временах, когда работал вместе с наставником римлян Жозе Моуринью. Напомним, что Роджерс возглавлял молодёжную команду «Челси» в период первого прихода португальца в лондонский клуб.

«Если вспоминать о всех тренерах, с которыми я работал, то я старался усвоить у них как можно больше информации. В 2004 Жозе был тем парнем, на которого все равнялись. Он пришёл в качестве чемпиона Европы и показал молодым тренерам, что у них может быть харизма», – сказал Роджерс на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лестер Жозе Моуринью Брендан Роджерс
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