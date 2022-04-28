Моуриньо: «В Италии не все могут позволить себе иметь такой состав, как у «Лестера»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо сравнил итальянскую Серию А с АПЛ, где работал ранее.

Португальский специалист считает, что из-за ограниченных финансовых возможностей итальянские команды не могут позволить себе иметь такие же составы, как у английских клубов.

«У Италии большой потенциал, но благодаря усердной работе можно добиться лишь локальных успехов, в остальном помогают деньги. В Серии А сейчас мало кто может позволить себе иметь состав, как у «Лестера», не говоря даже о «Ливерпуле» с «Манчестер Сити», — приводит слова Моуриньо Football Italia.

Напомним, сегодня, 28 апреля, «Рома» встретится с «Лестером» в 1/2 финала Лиги конференций. Матч начнётся в 22:00 по московскому времени.