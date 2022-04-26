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Лига конференций

Кто выиграет Лигу конференций

26 Апреля 2022 • 14:06 Комментировать
Лестер
...
Рома
2.25 3.40 3.20
28.04 22:00

Футбольным фанатам нужно привыкать к тому, что теперь каждый год нас будет ждать три еврокубковых финала. В конце мая в Тиране состоится первый в истории финал Лиги конференций. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к полуфинальным парам и пытается дать прогноз.

«Лестер» - «Рома»

Семь лет назад «Лестер» чудом сохранил прописку в Премьер-лиге, а в следующем сезоне – сенсационно стал чемпионом Англии. Время идёт, а «лисы» продолжают держать марку. Да, они больше не борются за титул АПЛ, но теперь они претендуют на европейский трофей – трофей Лиги конференций. В полуфинале турнира «Лестер» сразится с «Ромой». Команда Жозе Моуринью имеет невысокие шансы ворваться в топ-4 Серии А, так что римляне вполне могут делать ставку именно на еврокубковый турнир.

Делать прогноз на противостояние «Лестера» и «Ромы» невероятно сложно, ведь фаворита в этой паре нет. Если попробовать рискнуть, то мы бы поставили на проход в финал Лиги конференций команды из Серии А. Опыт Жозе Моуринью в предстоящей дуэли может оказаться немаловажным фактором.

 

«Фейеноорд» - «Марсель»

На бумаге полуфинал между «Фейеноордом» и «Марселем» выглядит не так ярко. Дело в том, что обе команды в последние годы в еврокубковых турнирах особенно заметны не были. «Фейеноорд» выигрывал Лигу Европы (тогда ещё Кубок УЕФА) в 2002 году. С тех пор роттердамской команде не удавалось добраться даже до 1/8 финала любого из клубных турниров УЕФА. Что до «Марселя», то в еврокубковый полуфинал команда пробилась впервые с 2004 года. Тогда провансальцы прошли в финал Кубка УЕФА, где уступили «Валенсии».

Вторым финалистом первого розыгрыша Лиги конференций мы видим «Марсель». В настоящий момент команда Хорхе Сампаоли находится в отличной форме. Если взять 11 последних матчей провансальцев во всех турнирах, то они проиграли лишь однажды – в гостях у «ПСЖ». Остальные 10 игр на этом отрезке «Марселем» были выиграны.

 

Кто выиграет Лигу конференций

Согласно нашему прогнозу, в финальном матче Лиги конференций трофей будут разыгрывать «Рома» и «Марсель». В этой паре не будет явного фаворита, и делать прогноз на такое теоретические противостояние – это что-то из серии «пальцем в небо». И всё же мы рискнём спрогнозировать успех «Ромы». Жозе Моуринью давненько не добивался ничего существенного, и складывается ощущение, что португальцу пришло время напомнить о себе. Судя по комментариям футбольных болельщиков, Моуринью – весьма противоречивая фигура, но только глупец будет оспаривать тот факт, что Жозе входит в число топовых тренеров Европы. В ближайший месяц Особенный постарается это доказать. На сегодняшний день завоевание трофея Лиги конференций будет успехом для «Ромы».

Александр Тихий

Кто выиграет Лигу конференций?
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ЛЕСТЕР РОМА
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