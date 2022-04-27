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Лига конференций

Моуринью рассказал, в чём преимущество «Лестера» перед «Ромой»

27 Апреля 2022 • 23:00 Комментировать
Лестер
...
Рома
2.25 3.35 3.20
Через 22 ч. 13 мин.

Наставник итальянской «Ромы» Жозе Моуринью высказался об английском «Лестере», с которым его команда сыграет в полуфинале Лиги конференций.

«Преимущество «Лестера» заключается в том, что им не нужно беспокоиться о своей позиции в Английской премьер-лиге, в то время как мы продолжаем борьбу в Серии А за попадание в Лигу Европы, поскольку мы ещё можем занять как пятое, так и восьмое место», – отметил португалец.

По мнению Моуринью, в противостоянии «Рома» – «Лестер» фаворита нет: «Я много раз доходил до еврокубковых полуфиналов, и могу с уверенностью сказать, что шансы в них всегда 50 на 50, независимо от статуса и потенциала команд».

Первый матч «Лестера» против «Ромы» пройдёт 28 апреля в Англии. Ответная встреча будет сыграна 5 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лестер Жозе Моуринью
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ЛЕСТЕР РОМА
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28.04  22:00 Лестер ... Рома 2.42 3.40 3.00
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