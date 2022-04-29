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Лига конференций

Моуринью: Полгода назад «Рома» бы проиграла «Лестеру»

29 Апреля 2022 • 08:52 Комментировать
Лестер
1:1
Рома
окончен

Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью поделился с журналистами своим мнением по поводу первого полуфинального матча Лиги конференций с «Лестером».

Моуринью считает, что ещё полгода назад римская команда бы проиграла «Лестеру», так что прогресс на лицо. Португальский специалист отметил, что его подопечные бойко действовали, хорошо двигались и практически не оставляли сопернику свободного пространства, но всё решится в ответном поединке.

Напомним, что в первом матче между «Ромой» и «Лестером» была зафиксирована боевая ничья со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лестер Жозе Моуринью Лига конференций
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