Моуринью: Полгода назад «Рома» бы проиграла «Лестеру»

Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью поделился с журналистами своим мнением по поводу первого полуфинального матча Лиги конференций с «Лестером».

Моуринью считает, что ещё полгода назад римская команда бы проиграла «Лестеру», так что прогресс на лицо. Португальский специалист отметил, что его подопечные бойко действовали, хорошо двигались и практически не оставляли сопернику свободного пространства, но всё решится в ответном поединке.

Напомним, что в первом матче между «Ромой» и «Лестером» была зафиксирована боевая ничья со счётом 1:1.