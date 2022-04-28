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Лига конференций

Пеллегрини установил собственный рекорд результативности в европейских турнирах

28 Апреля 2022 • 23:17 Комментировать
Лестер
1:1
Рома
2.35 3.35 3.30
2-й тайм

В полуфинальном матче Лиги конференций «Лестер» принимает «Рому» и пока что проигрывает итальянскому клубу. Единственный мяч в дебюте встречи забил итальянский полузащитник Лоренцо Пеллегрини, который воспользовался точной передачей Залевски и огорчил Каспера Шмейхеля.

Это был уже четвертый гол в текущем сезоне европейских кубков для Пеллегрини - для него это личный рекорд. Пеллегрини выступает за «Рому» с 2014 года, но какое-то время провел в аренде в «Сассуоло».

Следить за событиями полуфинального матча Лиги конференций между «Ромой» и «Лестером» можно по ссылке на нашу трансляцию.

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ЛЕСТЕР РОМА
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Идет 68 минута Лестер 1:1 Рома 2.42 3.40 3.00
Идет 64 минута Фейеноорд 3:2 Марсель 2.60 3.35 2.80
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