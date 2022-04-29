Роджерс: «Лестер» доминировал в матче с «Ромой»

Главный тренер английского «Лестера» Брендан Роджерс доволен уровнем игры своей команды в полуфинальном поединке Лиги конференций против «Ромы» (1:1).

«Думаю, мы сыграли отлично. Мы доминировали в этом матче, поэтому очень довольны своей игрой. Единственное, чего нам не хватало, – качественных действий у чужих ворот.

Мы уже противостояли отличным соперникам в этом турнире: «Ренн» – очень хорошая команда, а «ПСВ» недавно выиграл кубок Нидерландов, что показывает их уровень. Кроме того, мы показываем уверенную игру, и всё это придаёт нам уверенности перед ответной встречей», – отметил Роджерс в интервью BT Sport.

Ответный матч «Ромы» против «Лестера» пройдёт в Италии 5 мая.