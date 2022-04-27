Абрахам прокомментировал интерес к себе со стороны английских клубов

Нападающий итальянской «Ромы» Тэмми Абрахам высказался о пристальном интересе к своей персоне со стороны представителей Английской премьер-лиги.

В преддверии матча Лиги конференций против «Лестера» журналисты спросили у 24-летнего англичанина, не хочет ли он успокоить болельщиков «Ромы» заявлением о желании остаться, несмотря на интерес из Англии. Абрахам ответил следующим образом: «Я родился и вырос в Англии, поэтому неудивительно, что меня связывают с английскими клубами. Сейчас я сосредоточен на «Роме», на успехах команды. Посмотрим, что будет в будущем. На данный момент я думаю только о победе над «Лестером».

Напомним, что успешная игра Абрахама в «Роме» повлекла за собой многочисленные слухи о его возможном возвращении в «Челси». Интерес к нападающему также приписывают лондонскому «Арсеналу» и «Манчестер Юнайтед».