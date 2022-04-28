«Рома» и «Лестер» сыграли вничью, отложив вопрос по финалисту Лиги конференций на матч в Риме

В полуфинале Лиги конференций сошлись «Лестер» и «Рома» Жозе Моуринью.

«Волки» против «лис» в полуфинале Лиги конференций. Да, такие интересные противостояния дарит нам новый турнир, третий по рангу еврокубок добрался до стадии полуфинала. За первую (читай, историческую) победу в Лиге конференций борются «Лестер» и «Рома», но в финал выйдет только одна из команд. Кто же это будет – начали определять в Англии, куда пожаловали «волки» Жозе Моуринью.

Прибыла «Рома» во всеоружии. Сразу стало ясно, что трофей «волкам» нужен позарез. На острие Тэмми Абрахам, проводящий фантастический сезон, поддерживают его Мхитарян, Дзаньоло, Пеллегрини – все сливки римского клуба. Как раз Лоренцо и открыл счёт в матче, причем случилось это довольно быстро. По сути, в первой толковой атаке «Ромы».

На шестнадцатой минуте ускорение по флангу совершил Залвски. Молодой поляк сбросил опекуна и отдал вразрез ближе к центру. На передачу ускорился Лоренцо Пеллегрини, ворвался в штрафную площадь, подстроился под мяч и пробил точно в «домик» Касперу Шмейхелю – 0:1. «Лестер» ничем ответить не мог, атаки «Лис» гасли в стадии зародыша, Руй Патрисиу даже немного заскучал.

Проблем «лисам» добавила травма Тимоти Кастаня, ещё в первом тайме бельгийца пришлось экстренно заменить на Джастина. Гораздо веселее смотрелась «Рома»: много забросов на Абрахама, активные фланги. Вот только остроты после забитого мяча поубавилось. У «Лестера» больше остальных старался Мэддисон. Джеймс часто бил с дальней дистанции, постоянно забирал подборы. После одного из таких эпизодов ему удался очень опасный удар – Патрисиу справился, а добить Лукману не дали.

Работал Мэддисон и в созидании, частенько выполняя обостряющие забросы на Джастина или Перейру. «Рома» же всё больше жалась к своим воротам, пытаясь удержать минимальный перевес. Настигла и гостей вынужденная замена. Генрих Мхитарян внезапно захромал и показал, что игру продолжать не может. Вместо армянского полузащитника появился Жордан Верету. В ответ «лисы» усилили игру свежими Ихеаначо и Барнсом. Как раз последний и сказал веское слово.

Свежий Харви на скорости прорвался по флангу, своевременно прострелил, а Лукман в борьбе с защитником замкнул, отправив мяч точно под перекладину – 1:1. Равный счёт подействовал на «Лестер» как успокоительное, «Рома» тоже больше решила не рисковать. Согласились «лисы» и «волки» на ничью, оставив судьбу противостояния на второй матч. Победитель матча в Риме (а он точно будет) и станет финалистом Лиги конференций.