Моуринью доволен выездной ничьей с «Лестером»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал ничью своей команды в полуфинале Лиги конференций против «Лестера» (1:1).

«Я уверен, что все болельщики «Ромы», наблюдавшие за этим матчем, сейчас довольны, потому что судьба противостояния решится на нашем стадионе. Но я знаю, что даже при поддержке 70-тысячной публики нам всё равно будет непросто.

Мне нужно проанализировать этот матч, а затем на время забыть о нём и сосредоточиться на следующей игре чемпионата против «Болоньи». Существует разница между пятым и шестым местом в Серии А. Мы хотим быть уверенными в том, что сыграем в Лиге Европы в следующем сезоне», – сказал португалец в послематчевом интервью.