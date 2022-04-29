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Лига конференций

Моуринью доволен выездной ничьей с «Лестером»

29 Апреля 2022 • 00:42 Комментировать
Лестер
1:1
Рома
окончен

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал ничью своей команды в полуфинале Лиги конференций против «Лестера» (1:1).

«Я уверен, что все болельщики «Ромы», наблюдавшие за этим матчем, сейчас довольны, потому что судьба противостояния решится на нашем стадионе. Но я знаю, что даже при поддержке 70-тысячной публики нам всё равно будет непросто.

Мне нужно проанализировать этот матч, а затем на время забыть о нём и сосредоточиться на следующей игре чемпионата против «Болоньи». Существует разница между пятым и шестым местом в Серии А. Мы хотим быть уверенными в том, что сыграем в Лиге Европы в следующем сезоне», – сказал португалец в послематчевом интервью.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лестер Жозе Моуринью
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окончен Лестер 1:1 Рома 2.35 3.35 3.30
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