Моуринью высказался о назначении тен Хага главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал назначение Эрика тен Хага на пост наставника «Манчестер Юнайтед».

«Это не мой клуб, я не могу ничего сказать об этом», — приводит слова Моуриньо Goal.

Напомним, португальский специалист возглавлял манкунианцев в период с 2016 по 2018 год. Вместе с «красными дьяволами» Моуринью выиграл Лигу Европы в 2017 году, а также Кубок английской лиги.

Сегодня, 28 апреля, нынешняя команда «особенного» «Рома» встретится с «Лестером» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.