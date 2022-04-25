Дзаньоло: «Надеюсь, «Рома» выиграет трофей при Моуринью»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло выразил надежду, что его команде в этом сезоне удастся выиграть трофей под руководством Жозе Моуринью, который возглавил команду прошлым летом. Напомним, что в ближайший четверг римлянам предстоит выступить в полуфинале Лиги конференций против английского «Лестера».

«Моуринью является одним из лучших тренеров планеты. Он внедрил каждому из нас искусство никогда не сдаваться, всегда стоять на ногах и объединяться для того, чтобы добыть результат. Мы надеемся, что сможем выиграть с ним какой-то трофей», – цитирует Дзаньоло Football Italia.

Напомним, что ранее Дзаньоло оформил хет-трик в ответном четвертьфинала Лиги конференций против норвежского «Буде Глимта».