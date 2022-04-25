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Лига конференций

Дзаньоло: «Надеюсь, «Рома» выиграет трофей при Моуринью»

25 Апреля 2022 • 19:54 Комментировать
Лестер
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Рома
2.25 3.45 3.15
28.04 22:00

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло выразил надежду, что его команде в этом сезоне удастся выиграть трофей под руководством Жозе Моуринью, который возглавил команду прошлым летом. Напомним, что в ближайший четверг римлянам предстоит выступить в полуфинале Лиги конференций против английского «Лестера».

«Моуринью является одним из лучших тренеров планеты. Он внедрил каждому из нас искусство никогда не сдаваться, всегда стоять на ногах и объединяться для того, чтобы добыть результат. Мы надеемся, что сможем выиграть с ним какой-то трофей», – цитирует Дзаньоло Football Italia.

Напомним, что ранее Дзаньоло оформил хет-трик в ответном четвертьфинала Лиги конференций против норвежского «Буде Глимта».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Николо Дзаньоло
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