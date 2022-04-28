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Лига конференций

Роджерс о матче с «Ромой»: Против нас великий тренер и невероятные игроки

28 Апреля 2022 • 09:39 Комментировать
Лестер
...
Рома
2.25 3.40 3.25
Через 11 ч. 18 мин.

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс в разговоре с журналистами высказался по поводу предстоящего поединка в Лиге конференций с «Ромой».

Роджерс заявил, что «лисам» нужно ещё очень многое сделать для того, чтобы выйти в финал Лиги конференций. Наставник «Лестера» отметил, что против его команды выступит великий тренер Жозе Моуринью и невероятные игроки «Ромы», так что английский клуб должен показать все свои лучшие качества.

Напомним, что первый полуфинальный поединок Лиги конференций между «Лестером» и «Ромой» состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лестер Брендан Роджерс Лига конференций
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ЛЕСТЕР РОМА
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28.04  22:00 Лестер ... Рома 2.42 3.40 3.00
28.04  22:00 Фейеноорд ... Марсель 2.60 3.35 2.80
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