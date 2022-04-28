Роджерс о матче с «Ромой»: Против нас великий тренер и невероятные игроки

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс в разговоре с журналистами высказался по поводу предстоящего поединка в Лиге конференций с «Ромой».

Роджерс заявил, что «лисам» нужно ещё очень многое сделать для того, чтобы выйти в финал Лиги конференций. Наставник «Лестера» отметил, что против его команды выступит великий тренер Жозе Моуринью и невероятные игроки «Ромы», так что английский клуб должен показать все свои лучшие качества.

Напомним, что первый полуфинальный поединок Лиги конференций между «Лестером» и «Ромой» состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.