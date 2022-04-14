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«Рома» — «Буде-Глимт»: Хайкин займет место в воротах гостей

14 Апреля 2022 • 21:17 Комментировать
Рома
...
Будё-Глимт
Через 0 ч. 8 мин.

Представляем вашему вниманию стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором «Рома» на «Стадио Олимпико» примет «Будё-Глимт». Встречу рассудит бригада арбитров во главе с испанцем Хосе Санчесом Мартинесом. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Залевски, Мхитарян, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло, Абрахам.

«Буде-Глимт»: Хайкин, Сампстед, Хойбротен, Моэ, Вембангомо, Салтнес, Ветлесен, Хаген, Кумсон, Эспейорд, Сольбаккен.

В первом матче «Будё-Глимт» в Норвегии оказался сильнее, одержав победу со счетом 2:1.

За текстовой трансляцией можно следить здесь.

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Рома Будё-Глимт Лига конференций
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РОМА БУДЁ-ГЛИМТ
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окончен ПСВ 1:2 Лестер 2.05 3.55 3.60
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