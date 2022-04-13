Мхитарян поделился ожиданиям от ответного матча против «Будё-Глимта»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги конференций против «Будё-Глимта».

«Против «Буде-Глимта» мы должны играть головой. Должны показать, что можем победить, потому что мы сильны», — приводит слова Мхитаряна Football Italia.

Ответная встреча состоится в Риме на «Стадио Олимпико». Игра пройдет завтра, 14 апреля, начало – в 22:00 мск.

Первая игра прошла в Норвегии, и завершилась победой «Будё-Глимта» со счетом 2:1. Стоит напомнить, что за норвежскую команду выступает российский вратарь Никита Хайкин.