Мхитарян об игре с «Будё-Глимт»: «Прошлое не в счет – думаем о завтрашнем дне»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян поделился с журналистами своими мыслями по поводу ответного четвертьфинального матча Лиги конференций против «Будё-Глимт».

«То, что мы делали против них в прошлом, не считается, сейчас мы думаем о следующей игре. Мы должны сыграть и показать, что мы способны побеждать, потому что мы сильны», - сказал Мхитарян.

Он также отметил, что имеет желание выиграть что-то с «Ромой», но отказался обсуждать тему контракта.

«У меня всегда есть стремление выиграть что-то в клубах, в которые я перехожу. Что касается контракта, я не хочу говорить об этом, потому что сейчас я думаю о следующих играх», - сказал полузащитник «Ромы».