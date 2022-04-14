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Лига конференций

Хет-трик Дзаньоло, и Моуринью в деле: «Рома» взяла полномасштабный реванш у «Будё-Глимта» и вырвалась в полуфинал Лиги конференций

14 Апреля 2022 • 23:54 Комментировать
Рома
4:0
Будё-Глимт
окончен

«Рома» и «Будё-Глимт» хорошенько познакомились друг с другом в этом сезоне.

Протокол игры  
Рома 4:0Будё-Глимт
(1:0) Абрахам Тэмми5'   
(2:0) Дзаньоло Николо23'   
(3:0) Дзаньоло Николо29'   
(4:0) Дзаньоло Николо49'   
Патрисиу РуйИбаньес РожерСмоллинг КрисМанчини Джанлука   54'Карсдорп РикЗалевски НиколаКристанте БрианПеллегрини ЛоренцоДзаньоло НиколоМхитарян ГенрихАбрахам Тэмми
Запасные: Боер ПьетроЭль-Шаарави СтефанВинья МатиасБове ЭдоардоШомуродов ЭлдорАфена-Гьян ФеликсВерету ЖорданКумбулла МарашФузато ДаниэлМэйтленд-Найлс ЭйнслиОливейра СержиуПерес Карлес
Хайкин НикитаСампстед АльфонсХейбротен МариусВембангомо БрисМо БредеВетлесен УгоСалтнес УльрикХаген ЭлиасСольбаккен ОлаЭспейор РунарКумсан Джилберт
Запасные: Квиле СигурФет СондреКонрадсен МортенПеллегрино АмальJoel MugishaСмитс ДжошуаБонифасе ВикторСери ЯфетНордас Лассе
14 апреля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

Кто бы мог подумать, что «Будё-Глимт» станет одним из главным возмутителей спокойствия в еврокубках? Но вообще-то Лига конференций для того и создавалась – чтобы маленькие клубы имели больше шансов заявить о себе на интернациональном уровне. «Будё-Глимт» на групповом этапе больше запомнился не проходом в плей-офф, а оглушительным разгромом «Ромы» со счётом 6:1 (в столице Италии в очном матче было 2:2). По иронии судьбы, с «волками» норвежскому клубу довелось биться и в четвертьфинале. В Будё хозяева вырвали волевой верх 2:1 на последних минутах, и куда же без скандала? Но хоть Жозе Моуринью проявил благоразумие, а вот между главным тренером «Будё-Глимта» Кьетилом Кнутсеном и тренером вратарей «Ромы» Нуно Гомесом произошла знатная стычка. Кнутсен в результате был дисквалифицирован, а фанаты норвежского клуба решили поддержать его в гостевом матче с помощью двух тысяч масок с его изображением.

В этом самом ответном матче «Рома» сразу начала оказывать давление на ворота противника и добилась быстрого открытия счёта на пятой минуте. Последовала подача хозяев с правого края, Кристанте попытался сыграть на ближней штанге пяткой, российский вратарь гостей Хайкин неудачно отразил мяч перед собой, и Абрахам добавил его в цель (1:0). Радость римлян была эмоциональной, и они не планировали останавливаться, поскольку всего лишь сравняли счёт по сумме двухматчевого противостояния.

На пятнадцатой минуте Пеллегрини коротко отдал мяч Мхитаряну, и тот с линии штрафной сильно закрутил его мимо рядом с левой штангой. На следующей минуте был прострел справа от Дзаньоло, а Абрахам замкнул его тоже левее створа. На 22-й минуте мощный удар Пеллегрини в касание оказался заблокирован, а совсем скоро он выдал пас на ход Дзаньоло, выскочившему на рандеву с Хайкиным и сделавшему голевое дело (2:0).

Оборона «Будё-Глимта» трещала по швам, и Дзаньоло сразу же снова выскочил на ударную позицию по центру, но пальнул выше. Зато к получасу игру очередной выход Дзаньоло в контратаке завершился чётким с его стороны направлением мяча в правый угол (3:0). Ещё до перерыва хозяева вполне могли дальше укрупнять счёт, но Дзаньоло оставил свой хет-трик до 49-й минуты, когда с правого полуфланга вкрутил мяч в левую девятку (4:0).

Оставшиеся сорок минут были уже формальностью. «Рома» не лезла вперёд и экономила силы, а визитёры бесполезно позиционно атаковали. В концовке Абрахама заменили после травмы, но, возможно, она небольшая. «Будё-Глимт» всё равно добился отличного для себя успеха, а римский клуб, как ему и положено по статусу, пробился в полуфинал Лиги конференций. Титулы Лиги чемпионов и Лиги Европы у Жозе Моуринью уже есть, а теперь он постарается положить в свою трофейную копилку третий по значимости евротрофей, не считая Суперкубок Европы.На полуфинальной стадии «Рома» схлестнётся с «Лестером».

Кирилл Иванцов

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окончен ПСВ 1:2 Лестер 2.05 3.55 3.60
окончен Рома 4:0 Будё-Глимт
окончен ПАОК 0:1 Марсель 3.25 3.30 2.30
окончен Славия Прага 1:3 Фейеноорд
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