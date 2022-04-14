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Лига конференций

Мхитарян надеется выиграть с «Ромой» Лигу конференций

14 Апреля 2022 • 08:44 Комментировать
Рома
...
Будё-Глимт
Через 12 ч. 26 мин.

Армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян в разговоре с журналистами выразил надежду на то, что римская команда в этом сезоне сможет выиграть Лигу конференций.

Мхитарян сказал, что у любого игрока всегда есть желание побеждать, так что он очень надеется выиграть с римским клубом как можно больше трофеев. Генрих отметил, что он верит в то, что «Рома» под руководством Жозе Моуринью в этом сезоне сможет выиграть Лигу конференций.

Напомним, что в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций «римские волки» проиграли норвежскому клубу «Будё-Глимт» со счётом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Генрих Мхитарян Лига конференций
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РОМА БУДЁ-ГЛИМТ
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