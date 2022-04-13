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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью: «Драмы не будет, нам просто нужно отыграть один гол»

13 Апреля 2022 • 16:54 Комментировать (1)
Рома
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Будё-Глимт
14.04 22:00

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал журналистам, как его клуб собирается проходить «Будё-Глимт» в ответном четвертьфинальном матче Лиги конференций.

«Нам не нужен драматичный камбэк. Нам нужно забить гол, чтобы сравнять счет. У нас не было даже времени подготовить что-то совсем другое», - сказал Моуринью.

Наставник «Ромы» добавил, что не стоит ждать от его команды тактических сюрпризов в четверг.

«Тактических сюрпризов не будет, в конце первой половины матча с «Салернитаной» я сказал ребятам сохранять спокойствие, потому что мы отставали на один гол и у нас было 45 минут, теперь у нас есть 90 минут», - сказал Моуринью.

Первая игра закончилась со счетом 2:1 в пользу норвежского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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РОМА БУДЁ-ГЛИМТ
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