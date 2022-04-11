Смоллинг: «Рома» никогда не сдаётся»

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг прокомментировал результат матча с «Салернитаной». Римский клуб одержал волевую победу со счетом 2:1, проигрывая по ходу встречи.

«Вы видели наш характер, мы не сдавались и заслужили победу. Сегодня мы знали, что нам нужны очки, и мы не можем потерять их, даже проигрывая 0:1», - отметил защитник «Ромы».

Смоллинг добавил, что команда готова побороться с «Будё-Глимт» в ответном матче Лиги конференций, который пройдет в четверг, 14 апреля.

«Думаю, сегодня была важная победа, она принесла уверенность перед четвергом. Нам будет нужен тот же характер и игра, которые мы видели во втором тайме», - сказал Смоллинг.