Пеллегрини не сомневался в том, что «Рома» выйдет в полуфинал Лиги конференций

Итальянский полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини рассказал о том, что думает по поводу выхода римской команды в полуфинал Лиги конференций.

Пеллегрини сказал, что римская команда может сыграть ещё лучше и способна прибавить, если это понадобится. Лоренцо отметил, что он вообще не сомневался в том, что «волки» смогут пробиться в полуфинал Лиги конференций. Полузащитник добавил, что было непросто, но «Рома» всё же добилась своего.

Напомним, что римский клуб в ответном матче разгромил «Будё-Глимт» со счётом 4:0 и по сумме двух матчей вышел в полуфинал.