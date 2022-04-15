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Лига конференций

Пеллегрини не сомневался в том, что «Рома» выйдет в полуфинал Лиги конференций

15 Апреля 2022 • 09:17 Комментировать
Рома
4:0
Будё-Глимт
окончен

Итальянский полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини рассказал о том, что думает по поводу выхода римской команды в полуфинал Лиги конференций.

Пеллегрини сказал, что римская команда может сыграть ещё лучше и способна прибавить, если это понадобится. Лоренцо отметил, что он вообще не сомневался в том, что «волки» смогут пробиться в полуфинал Лиги конференций. Полузащитник добавил, что было непросто, но «Рома» всё же добилась своего.

Напомним, что римский клуб в ответном матче разгромил «Будё-Глимт» со счётом 4:0 и по сумме двух матчей вышел в полуфинал.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лоренцо Пеллегрини Лига конференций
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