Сёнин: «Ни один европейский вратарь не сравнится с Хайкиным в игре ногами»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о российском вратаре «Будё-Глимт» Никите Хайкине.

Специалист назвал россиянина лучшим вратарём Европы по игре ногами.

«Обратите внимание, как здорово он действует ногами. Думаю, ни один европейский вратарь не сравнится с ним в этом компоненте», — приводит слова Сёмина RT.

Юрий Павлович также отметил высокий рост голкипера, позволяющий ему вытаскивать самые сложные мячи.

Напомним, «Будё-Глимт» вышел в 1/4 финала Лиги конференций, где в первом матче сумел одолеть итальянскую «Рому» (2:1), которой руководит знаменитый португальский специалист Жозе Моуриньо.

Хайкин защищает цвета норвежской команды с 2019 года. В России он выступал за «Мордовию» и «Кубань».