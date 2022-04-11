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Сёнин: «Ни один европейский вратарь не сравнится с Хайкиным в игре ногами»

11 Апреля 2022 • 14:05 Комментировать
Рома
...
Будё-Глимт
14.04 22:00

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о российском вратаре «Будё-Глимт» Никите Хайкине.

Специалист назвал россиянина лучшим вратарём Европы по игре ногами.

«Обратите внимание, как здорово он действует ногами. Думаю, ни один европейский вратарь не сравнится с ним в этом компоненте», — приводит слова Сёмина RT.

Юрий Павлович также отметил высокий рост голкипера, позволяющий ему вытаскивать самые сложные мячи.

Напомним, «Будё-Глимт» вышел в 1/4 финала Лиги конференций, где в первом матче сумел одолеть итальянскую «Рому» (2:1), которой руководит знаменитый португальский специалист Жозе Моуриньо.

Хайкин защищает цвета норвежской команды с 2019 года. В России он выступал за «Мордовию» и «Кубань».

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Никита Хайкин
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РОМА БУДЁ-ГЛИМТ
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