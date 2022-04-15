Дзаньоло о победе «Ромы»: «Сделали то, что просил тренер»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло прокомментировал ответный четвертьфинальный матч Лиги конференций против «Будё-Глимт».

«Мы сделали то, что просил тренер, мы были безупречны как в атаке, так и в защите», — сказал Дзаньоло в интервью Sky Sport Italia.

Кроме того, он поблагодарил болельщиков римского клуба.

«Я очень рад, что мы победили, наши замечательные болельщики всегда готовы поддержать нас. Выход в полуфинал — очень важное достижение, но мы не хотим останавливаться на достигнутом», - сказал Дзаньоло.