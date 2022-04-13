В «Будё-Глимт» считают абсурдным решение дисквалифицировать Кнутсена

Генеральный менеджер «Будё-Глимт» Фроде Томассен был совершенно не впечатлен решением УЕФА отстранить главного тренера Кьетиля Кнутсена после инцидента с Нуну Сантушем.

Кнутсен был дисквалифицирован после инцидента, который разгорелся после первого матча четвертьфинала Лиги конференций против «Ромы». Тогда, как сообщалось ранее, Кнутсен и тренер вратарей «Ромы» Нуну Сантуш устроили потасовку в подтрибунном помещении.

«Решение абсурдно, и мы считаем, что оно не выдерживает критики. Надеемся, правда всплывет. Мы будем утверждать, что вердикт не выдерживает критики», - заявил менеджер норвежского клуба.