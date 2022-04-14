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Абрахам стал лишь третьим с начала века игроком «Ромы», забившим 24 гола за сезон

14 Апреля 2022 • 23:03 Комментировать
Рома
4:0
Будё-Глимт
2-й тайм

Тэмми Абрахам открыл счёт в матче против «Буде-Глимта» уже на пятой минуте, встав в один ряд с лучшими голеодорами римлян в новой истории.

Сегодняшний гол стал для английского нападающего 24-м по счёту во всех соревнованиях текущего сезона. Таким образом, Абрахам – лишь третий игрок «Ромы» с начала нынешнего века, кому покорилась отметка в 24 забитых мяча за одну кампанию. Ранее это удавалось только Эдину Джеко и легенде клуба Франческо Тотти (оба делали это дважды).

Тэмми Абрахам также является лучшим бомбардиром в сезоне 2021/22 среди всех англичан, выступающих в пяти сильнейших чемпионатах Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Франческо Тотти Эдин Джеко Тэмми Абрахам
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РОМА БУДЁ-ГЛИМТ
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Идет 74 минута Рома 4:0 Будё-Глимт
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