Моуринью – о победе над «Будё-Глимтом»: «Неприемлемо, что мы обыграли их только с четвёртой попытки»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью похвалил свою команду, но высказал недоумение в контексте предыдущих встреч с «Будё-Глимтом».

В сегодняшнем матче Лиги конференций римляне обыграли норвежцев со счётом 4:0, однако ранее «жёлтые» были головной болью для «Ромы»: в групповом этапе турнира «Будё-Глимт» сначала выиграл со счётом 6:1, а затем вырвал гостевую ничью – 2:2; в первом матче 1/4 финала чемпионы Норвегии снова взяли верх над «волками» – 2:1.

«Мы в полуфинале – это главное, но важно и то, как мы сыграли: высокий прессинг с первых минут, интенсивность, качественная оборона. Мы полностью контролировали игру даже при счёте 2:0, – считает Моуринью. – Даже после поражения 1:2 в первом матче у меня было ощущение превосходства. Мы сильнее как команда, и откровенно неприемлемо, что нам удалось обыграть этого соперника лишь с четвёртой попытки», – заявил португалец.