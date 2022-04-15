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Лига конференций

Моуринью – о победе над «Будё-Глимтом»: «Неприемлемо, что мы обыграли их только с четвёртой попытки»

15 Апреля 2022 • 00:38 Комментировать
Рома
4:0
Будё-Глимт
окончен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью похвалил свою команду, но высказал недоумение в контексте предыдущих встреч с «Будё-Глимтом».

В сегодняшнем матче Лиги конференций римляне обыграли норвежцев со счётом 4:0, однако ранее «жёлтые» были головной болью для «Ромы»: в групповом этапе турнира «Будё-Глимт» сначала выиграл со счётом 6:1, а затем вырвал гостевую ничью – 2:2; в первом матче 1/4 финала чемпионы Норвегии снова взяли верх над «волками» – 2:1.

«Мы в полуфинале – это главное, но важно и то, как мы сыграли: высокий прессинг с первых минут, интенсивность, качественная оборона. Мы полностью контролировали игру даже при счёте 2:0, – считает Моуринью. – Даже после поражения 1:2 в первом матче у меня было ощущение превосходства. Мы сильнее как команда, и откровенно неприемлемо, что нам удалось обыграть этого соперника лишь с четвёртой попытки», – заявил португалец.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Будё-Глимт
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окончен ПСВ 1:2 Лестер 2.05 3.55 3.60
окончен Рома 4:0 Будё-Глимт
окончен ПАОК 0:1 Марсель 3.25 3.30 2.30
окончен Славия Прага 1:3 Фейеноорд
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