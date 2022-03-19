«Лестер» – фаворит на бумаге, «Славия» – фаворит сердец: Кто выиграет Лигу конференций

В пятницу прошла жеребьёвка сетки Лиги конференций вплоть до финала. Сетевое изданиеразмышляет, кто выиграет первый в истории розыгрыш турнира.

Победитель Лиги конференций текущего сезона точно войдёт в историю, ведь он станет первым обладателем нового еврокубка. Чем ближе финал этого турнира, тем интереснее становится следить за ним. Наверное, из всех еврокубков именно в Лиге конференций самый равный по силам состав оставшихся участников. Ни в одной из пар четвертьфиналов нет явного фаворита, что уж говорить про сам турнир.

Если смотреть только на название команд, то фаворитом представляется «Лестер». Команда последние два сезона едва не пробилась в Лигу чемпионов в Премьер-лиге, а теперь довольно непринуждённо проходит раунд за раундом в Лиге конференций. Тем не менее эта внешняя лёгкость может сыграть злую шутку с «Лестером» уже в четвертьфинале. Развесёлый ПСВ может легко отгрузить целую пачку голов. Может, конечно, и пропустить, но вообще клуб из Эйндховена выглядит довольно коварно для «лис».

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В их же части сетки сойдутся «Будё-Глимт» и «Рома». На бумаге многие назовут фаворитом римлян под предводительством Жозе Моуринью, тем не менее ставка на норвежцев кажется более здравой. Можно вспомнить, как на групповом этапе эти команды уже встречались, и «Будё-Глимт» уничтожил «Рому» со счётом 6:1 дома и добился ничьей в гостях. Однако дело даже не в этом. У норвежцев очень собранная, тактически обученная команда, которая радует глаз. «Рома» же каждый матч мучается на поле. В общем-то римлянам во многом повезло в противостоянии с «Витессом» на стадии 1/8.

В другой же части сетки играет, пожалуй, самая интересная из нетоповых команд. Смотреть за действиями пражской «Славии» – это чистый кайф. Много вы знаете команд, которые, ведя по сумме двух матчей в четыре мяча и играя в гостях в меньшинстве, будут атаковать? «Славия» же именно такая. Пускай пражане проиграли ЛАСКу в конечном счёте, но игра была крутой. Победа «Славии» могла бы сделать революцию для небольших клубов, показав, что даже с ограниченным бюджетом можно добиваться большим успехов за счёт умного футбола.

Чтобы прийти к этой цели, «Славии» надо сначала обыграть «Фейеноорд». Кажется, пражанам это под силу. Гус Тиль и компания смотрятся неплохо, но лишь неплохо. «Славия» же выглядит здорово. Правда, дисквалификация двоих футболистов из-за ненужных красных карточек в матче с ЛАСКом могут жизнь осложнить.

Дальше пражан может ждать победитель пары «Марсель» – ПАОК. Наверное, это будут французы. Греки очень старательны, но провансальцы неплохо играют на классе, а он в этом противостоянии выше. При этом в потенциальном споре против «Славии» чисто класса может не хватить.

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В общем, предсказать победителя Лиги конференций сложнее всего из всех еврокубков, потому что победить может любой. И у каждого свой фаворит в зависимости от предпочтений.

Роман Андреев