Главный тренер «Будё-Глимт» дисквалифицирован УЕФА

Главный тренер «Будё-Глимт» Кьетил Кнутсен дисквалифицирован УЕФА за потасовку, которую он устроил в раздевалках после первого матча Лиги конференций с «Ромой». Дисквалификацию также получил тренер вратарей римского клуба Нуну Сантуш.

Кнутсен был обвинен в нападении на Сантуша, хотя в последствии заявил, что был спровоцирован и подал жалобу в полицию. Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини назвал происшедшее в подтрибунном помещении «позором».

Первый матч четвертьфинала закончился победой норвежского клуба со счетом 2:1. Ответная игра состоится в четверг, 14 апреля, в Риме.