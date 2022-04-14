Болельщики «Будё-Глимт» призвали фанатов «Ромы» к миру

Болельщики «Будё-Глимт» написали открытое письмо фанатам «Ромы» перед матчем в Лиге конференций, призывая к миру за пределами поля.

«В четверг вечером мы сыграем друг с другом в футбольном матче. Многие из наших норвежских сторонников из Сор-Норхе обеспокоены тем, что между нами может быть много драк и поножовщины, так что выслушайте нашу просьбу.

За долгие годы мы многое разделили. Италия подарила нам великолепные рестораны. Вы подарили нам Кьянти и Спагетти алла Капри. Мы дали вам вяленую рыбу. Наша дружба и сотрудничество восходят к королю Сверре», - говорится в письме.

Тем не менее, сообщается, что некоторые фанаты «Ромы» недовольны письмом, которое, по их мнению, содержит в себе множество стереотипов, таких как угроза поножовщины в итальянской столице. Вполне вероятно, что игра будет довольно напряженной, но оба клуба надеются, что за пределами поля все будет спокойно.