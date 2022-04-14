Сёмин — о вратарях: «Не знаю, кто лучший, но Хайкин — самый яркий»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал голкипера «Будё-Глимта» Никиту Хайкина самым ярким российским вратарём.

«Не могу сейчас назвать лучшего вратаря РПЛ, надо дождаться конца сезона. Но самым ярким российским голкипером считаю Никиту Хайкина из «Будё-Глимта», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Также специалист отказался сейчас оценивать игру 18-летнего вратаря «Локомотива» Даниила Худякова.

Напомним, сегодня, 14 апреля, команда Хайкина встретится с итальянской «Ромой» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций. Начало — в 22:00 по московскому времени. Первая игра противостояния завершилась победой норвежского коллектива (2:1).