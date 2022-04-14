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Сёмин — о вратарях: «Не знаю, кто лучший, но Хайкин — самый яркий»

14 Апреля 2022 • 12:52 Комментировать
Рома
...
Будё-Глимт
Через 7 ч. 51 мин.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал голкипера «Будё-Глимта» Никиту Хайкина самым ярким российским вратарём.

«Не могу сейчас назвать лучшего вратаря РПЛ, надо дождаться конца сезона. Но самым ярким российским голкипером считаю Никиту Хайкина из «Будё-Глимта», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Также специалист отказался сейчас оценивать игру 18-летнего вратаря «Локомотива» Даниила Худякова.

Напомним, сегодня, 14 апреля, команда Хайкина встретится с итальянской «Ромой» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций. Начало — в 22:00 по московскому времени. Первая игра противостояния завершилась победой норвежского коллектива (2:1).    

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Никита Хайкин Будё-Глимт
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РОМА БУДЁ-ГЛИМТ
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14.04  19:45 ПСВ ... Лестер 2.19 3.45 3.45
14.04  22:00 Рома ... Будё-Глимт
14.04  22:00 ПАОК ... Марсель 3.15 3.40 2.33
14.04  22:00 Славия Прага ... Фейеноорд 2.55 3.35 2.90
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Сегодня, 14 Апреля
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