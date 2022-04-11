Моуринью: «Важно, чтобы с «Будё-Глимт» стадион был забит под завязку»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поблагодарил болельщиков за поддержку в матче минувшего тура чемпионата Италии против «Салернитаны» и выразил надежду, что на игре Лиги конференций также будет аншлаг.

«Мне понравилась поддержка, которую оказали нам болельщики, но я также был впечатлен тем, что 6000 болельщиков «Салернитана» приехали сюда, чтобы поддержать свою команду в трудной ситуации. Это тоже было фантастически», - отметил Моуринью.

В четверг, 14 апреля, «Рома» сыграет ответный матч четвертьфинала Лиги конференций с «Будё-Глимт». Первая игра закончилась со счетом 2:1 в пользу норвежского клуба.

«Важно знать, что в четверг стадион снова будет переполнен», - добавил наставник «Ромы».