Флик высказался о разгроме Италии в Лиге наций

Наставник сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о крупной победе над Италией в матче групповой стадии Лиги наций. «Бундестим» разгромила «скуадру адзурру» со счетом 5:2.

«Хочу похвалить своих подопечных, они добились потрясающего результата. Команда блестяще выполнила установку на игру. Было очень важно уйти в отпуск на мажорной ноте. Мы с нетерпением ждем старта чемпионата мира в Катаре», - приводит слова специалиста Bild.

Германия набрала шесть баллов и занимает второе место в группе. Итальянцы с пятью баллами располагаются на третьей строчке.