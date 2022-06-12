Нойер рассказал, чего не хватило Германии, чтобы одолеть Венгрию

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал ничью с Венгрией» (1:1) в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.

Нойер выразил разочарование итоговым результатом, отметив, что сейчас команда находится в процессе подготовки к чемпионату мира в Катаре.

«Команде не хватило решительности и лёгкости в атаке. Но стоит сказать, что играть с Венгрией всегда крайне неудобно. Мы намерены сыграть лучше против Италии», — приводит слова Нойера Bayern & Germany.

Отметим, что все три своих матча на групповом этапе немцы завершили с одинаковым счётом — 1:1.

Матч Германия — Италия состоится во вторник, 14 июня. Начало — в 21:45 по московскому времени.