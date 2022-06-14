Сборная Германии завершила длительную ничейную серию красочным разгромом Италии

Сборные Италии и Германии сошлись в рамках группового этапа Лиги наций.

Каждый день групповой этап Лиги наций радует классными афишами. Особенно старается третья группа, где собраны аж три супер (хотя бы по именам) сборные – Германия, Англия, Италия. На сей раз сошлись Бундестим и «скуадра адзурра», уже игравшие между собой в июне. Встреча в Болонье завершилась со счётом 1:1. Вообще, нельзя не заметить примечательный факт – все игры третьей группы Лиги наций с громкой афишей завершились вничью. Победа была всего одна, итальянцы сумели обыграть венгров.

Но в Мёнхенгладбахе немцы явно не настроены были делить очки. Да и «скуадра адзурра» была настроена на победу. Резвыми атаками команды обменялись ещё в первую десятиминутку: Сане обыгрался с Мюллером на подступах к штрафной площади и крутил в дальний угол – немного не попал. У Италии шикарный момент создал Политано, простреливший точно на Распадори. Форвард бил с семи метров, но Нойер выручил, а затем ещё и добивание потащил.

Такие сейвы Мануэля вдохновили всю команду. Чуть ли не в следующей атаке сборная Германии открыла счёт. Раум с левого фланга подкрался к штрафной площади, прострелили на набегающего Киммиха, которому никто не мешал пробить из выгодной позиции – 1:0. После бодрого начала игра чуть успокоилась, но только для того, чтобы разгореться к концу тайма. Тогда немецкий натиск вылился во второй мяч.

Сначала, правда, Сане и Вернер загубили по моменту, метров с 11 пробивая по позиции Доннаруммы. И когда казалось, что до перерыва итальянцы продержаться, Мюллер подал в штрафную площадь, Бастони руками схватил Хофманна и повалили того на газон, а Ковач указал на 11-метровую отметку. Илкай Гюндоган реализовал пенальти ударом по центру ворот, Доннарумма же завалился в угол – 2:0. А на 51-й минуте дела «скуадры адзурры» стали совсем плохи.

И снова Раум принёс угрозу с левого фланга – прострелил в штрафную, где Спинаццола выбил мяч точно в ноги Мюллеру. Томас пробил метров с десяти, попав точно в левый нижний угол – 3:0. Вскоре прилетел и четвёртый: Мюллер закинул на свежего Гнабри, тот в падении прострелил, а Вернер спокойно завершил атаку ударом с трёх метров, а через минуту и пятый: Доннарумма неудачно вынес мяч, опять же Гнабри отдал на Вернера, а Тимо второй раз подряд наказал голкипера – 5:0.

На этом по сути игра и закончилась. Итальянцы сподобились на гол престижа: Нойер перед собой отбил удар Димарко, а молодой Ньонто блестяще сыграл на добивании – 5:1, а на последних секундах даже забили второй, и опять ассистом отметился Димарко, а замкнул его кросс от угла поля Батсони - 5:2, но серьёзно эти голы ни на что не повлияли. Четыре матча подряд сборная Германии завершала с одинаковым счётом – 1:1. И вот, длительная ничейная серия прервана красивой победой на действующим чемпионом Европы.