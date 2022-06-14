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Лига наций УЕФА

Сборная Германии завершила длительную ничейную серию красочным разгромом Италии

14 Июня 2022 • 23:44 Комментировать
Германия
5:2
Италия
окончен

Сборные Италии и Германии сошлись в рамках группового этапа Лиги наций.

Протокол игры  
Германия 5:2Италия
(1:0) Киммих Йозуа10'   
(2:0) Гюндоган Илкай45'   
(3:0) Мюллер Томас51'   
(4:0) Вернер Тимо68'   
(5:0) Вернер Тимо69'   
  78'Ньонто Вильфред (5:1)
  90'Бастони Алессандро (5:2)
Нойер МануэльКлостерманн ЛукасЗюле Никлас  87' (Та Джонатан (  87') Рюдигер Антонио   61'Раум ДавидКиммих ЙозуаГюндоган Илкай  88' (Стах Антон (  88') Хофманн Йонас  64' (Гнабри Серж (  64') Мюллер Томас  75' (Мусиала Джамал (  75') Сане Лерой   82'Вернер Тимо  75' (Нмеча Лукас (  75')
Запасные: Брандт ЮлианКерер ТилоХаверц КайТрапп КевинГорецка ЛеонБауманн ОливерХенрихс Бенджамин
Доннарумма ДжанлуиджиКалабрия ДавидеМанчини Джанлука  78' (Скамакка Джанлука (  78') Бастони АлессандроСпинаццола Леонардо  65' (Димарко Федерико (  65') Фраттези Давиде  46' (Скальвини Джорджио (  46') Кристанте БрианБарелла НиколоПолитано Маттео  44' (Луис Фелипе (  44') Распадори Джакомо  46' (Капрари Джанлука (  46') Ньонто Вильфред
Запасные: Ди Лоренцо ДжованниГоллини ПьерлуиджиЭспозито СальватореПессина МаттеоЛокателли МануэльАчерби ФранческоКраньо Алессио
14 июня. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

Каждый день групповой этап Лиги наций радует классными афишами. Особенно старается третья группа, где собраны аж три супер (хотя бы по именам) сборные – Германия, Англия, Италия. На сей раз сошлись Бундестим и «скуадра адзурра», уже игравшие между собой в июне. Встреча в Болонье завершилась со счётом 1:1. Вообще, нельзя не заметить примечательный факт – все игры третьей группы Лиги наций с громкой афишей завершились вничью. Победа была всего одна, итальянцы сумели обыграть венгров.

Но в Мёнхенгладбахе немцы явно не настроены были делить очки. Да и «скуадра адзурра» была настроена на победу. Резвыми атаками команды обменялись ещё в первую десятиминутку: Сане обыгрался с Мюллером на подступах к штрафной площади и крутил в дальний угол – немного не попал. У Италии шикарный момент создал Политано, простреливший точно на Распадори. Форвард бил с семи метров, но Нойер выручил, а затем ещё и добивание потащил.

Такие сейвы Мануэля вдохновили всю команду. Чуть ли не в следующей атаке сборная Германии открыла счёт. Раум с левого фланга подкрался к штрафной площади, прострелили на набегающего Киммиха, которому никто не мешал пробить из выгодной позиции – 1:0. После бодрого начала игра чуть успокоилась, но только для того, чтобы разгореться к концу тайма. Тогда немецкий натиск вылился во второй мяч.

Сначала, правда, Сане и Вернер загубили по моменту, метров с 11 пробивая по позиции Доннаруммы. И когда казалось, что до перерыва итальянцы продержаться, Мюллер подал в штрафную площадь, Бастони руками схватил Хофманна и повалили того на газон, а Ковач указал на 11-метровую отметку. Илкай Гюндоган реализовал пенальти ударом по центру ворот, Доннарумма же завалился в угол – 2:0. А на 51-й минуте дела «скуадры адзурры» стали совсем плохи.

И снова Раум принёс угрозу с левого фланга – прострелил в штрафную, где Спинаццола выбил мяч точно в ноги Мюллеру. Томас пробил метров с десяти, попав точно в левый нижний угол – 3:0. Вскоре прилетел и четвёртый: Мюллер закинул на свежего Гнабри, тот в падении прострелил, а Вернер спокойно завершил атаку ударом с трёх метров, а через минуту и пятый: Доннарумма неудачно вынес мяч, опять же Гнабри отдал на Вернера, а Тимо второй раз подряд наказал голкипера – 5:0.

На этом по сути игра и закончилась. Итальянцы сподобились на гол престижа: Нойер перед собой отбил удар Димарко, а молодой Ньонто блестяще сыграл на добивании – 5:1, а на последних секундах даже забили второй, и опять ассистом отметился Димарко, а замкнул его кросс от угла поля Батсони - 5:2, но серьёзно эти голы ни на что не повлияли. Четыре матча подряд сборная Германии завершала с одинаковым счётом – 1:1. И вот, длительная ничейная серия прервана красивой победой на действующим чемпионом Европы.

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окончен Молдова 2:1 Андорра 1.58 3.65 7.30
окончен Лихтенштейн 0:2 Латвия 9.50 4.50 1.40
окончен Украина 1:1 Ирландия 1.90 3.40 4.50
окончен Англия 0:4 Венгрия 1.32 5.50 11.00
окончен Румыния 0:3 Черногория 1.85 3.30 4.90
окончен Турция 2:0 Литва 1.08 11.00 31.00
окончен Босния и Герцеговина 3:2 Финляндия 2.00 3.25 4.10
окончен Люксембург 2:2 Фарерские острова 1.50 4.00 7.30
окончен Германия 5:2 Италия 1.90 3.70 4.40
окончен Польша 0:1 Бельгия 3.20 3.50 2.30
окончен Голландия 3:2 Уэльс 1.55 4.50 6.50
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