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Лига наций УЕФА

Барелла — о поражении от Германии: Такие матчи порой случаются

15 Июня 2022 • 08:30 Комментировать (1)
Германия
5:2
Италия
окончен

Итальянский полузащитник Николо Барелла высказался по поводу поражения своей национальной команды в поединке с Германией.

Барелла сказал, что такие матчи порой случаются, но нужно не унывать, а сделать правильные выводы и научиться чему-то новому. Полузащитник отметил, что игроки сборной Италии разочарованы итоговым результатом, но немцы сейчас очень уж сильны.

«Хотел бы попросить прощения у болельщиков, которые приехали поддержать сборную, но борьба в группе ещё не закончена», - добавил Барелла.

Напомним, что «скуадра адзурра» крупно уступила немцам со счётом 2:5.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Италии Лига Наций Николо Барелла
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