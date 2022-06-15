Барелла — о поражении от Германии: Такие матчи порой случаются

Итальянский полузащитник Николо Барелла высказался по поводу поражения своей национальной команды в поединке с Германией.

Барелла сказал, что такие матчи порой случаются, но нужно не унывать, а сделать правильные выводы и научиться чему-то новому. Полузащитник отметил, что игроки сборной Италии разочарованы итоговым результатом, но немцы сейчас очень уж сильны.

«Хотел бы попросить прощения у болельщиков, которые приехали поддержать сборную, но борьба в группе ещё не закончена», - добавил Барелла.

Напомним, что «скуадра адзурра» крупно уступила немцам со счётом 2:5.