Ньонто: «Немцы превосходили Италию во всех аспектах, они далеко впереди нас»

Нападающий сборной Италии Вильфрид Ньонто прокомментировал разгромное поражение «скуадры адзурры» от Германии (2:5) в матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций.

Напомним, на счету Ньонто первый забитый мяч итальянцев в этой встрече. 18-летний форвард стал самым молодым автором гола в истории сборной Италии.

Футболист признал, что немцы превосходили «скуадру адзурру» во всех аспектах игры.

«Мой гол был бесполезен. Самым главным было победить, но всё закончилось плохо. Немцы далеко впереди нас и уж точно не со вчерашнего дня», — цитирует Ньонто Corriere della Sera.

После четырёх проведённых матчей сборная Италии располагается на третьем месте группы 3, имея в своём активе пять набранных очков.