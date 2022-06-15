Манчини – о 2:5 в матче с Германией: «Нас ждёт долгий путь, без неудач не обойтись»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал крупное поражение своей команды от Германии.

Встреча, состоявшаяся в Германии в рамках Лиги наций, завершилась уверенной победой хозяев поля – 5:2.

«Всегда неприятно проигрывать, особенно со счётом 2:5, но Германия очень сильна, и мы об этом знали. Мы оставляли им слишком много пространства.

Несмотря на результат, были и положительные моменты. У нас остаются хорошие шансы добиться успеха в группе.

Нас ждёт долгий путь, но поражения не умаляют прежних заслуг команды. Будут и хорошие моменты, и неудачи. Посмотрим, что произойдёт в сентябре», – заявил Манчини.