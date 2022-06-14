Нойер сравнялся с легендарным защитником по количеству матчей за сборную Германии

Голкипер Мануэль Нойер сравнялся с Филиппом Ламом по количеству игр, проведённых за национальную команду.

Сегодняшний поединок против Италии – 116-й по счёту в цветах сборной Германии для Мануэля Нойера. 36-летний голкипер сравнялся по данному показателю со знаменитым экс-защитником и бывшим товарищем по мюнхенской «Баварии» Филиппом Ламом. Оба делят шестой результат за всю историю немецкой сборной.

Лидер всех времён – Лотар Маттеус, сыгравший 150 матчей. Второй показатель у Мирослава Клозе – 137, а замыкает тройку Лукас Подольски – 130. Четвёртое и пятое места занимают Бастьян Швайнштайгер (121) и Томас Мюллер (116).