Ньонто стал самым молодым автором гола в истории сборной Италии

Нападающий «Цюриха» Вилли Ньонто стал самым молодым футболистом, когда-либо забивавшим за сборную Италии.

Историческое событие произошло в неприятном для итальянцев гостевом поединке против сборной Германии. Немецкие футболисты поразили ворота Джанлуиджи Доннаруммы пять раз, прежде чем Ньонто забил гол престижа на 78-й минуте. Форвард «Цюриха» отличился в возрасте 18 лет и 222 дней, став самым молодым голеодором в истории итальянской сборной и обновив 64-летний рекорд.

Предыдущий рекордсмен Бруно Николе отличился голом в ворота сборной Франции в 1958 году в возрасте 18 лет и 259 дней.