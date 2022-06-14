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Ньонто стал самым молодым автором гола в истории сборной Италии

14 Июня 2022 • 23:47 Комментировать
Германия
5:2
Италия
окончен

Нападающий «Цюриха» Вилли Ньонто стал самым молодым футболистом, когда-либо забивавшим за сборную Италии.

Историческое событие произошло в неприятном для итальянцев гостевом поединке против сборной Германии. Немецкие футболисты поразили ворота Джанлуиджи Доннаруммы пять раз, прежде чем Ньонто забил гол престижа на 78-й минуте. Форвард «Цюриха» отличился в возрасте 18 лет и 222 дней, став самым молодым голеодором в истории итальянской сборной и обновив 64-летний рекорд.

Предыдущий рекордсмен Бруно Николе отличился голом в ворота сборной Франции в 1958 году в возрасте 18 лет и 259 дней.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Вилли Ньонто
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