Флик — о матче с Италией: Хочу, чтобы мои игроки ушли в отпуск с победой

Наставник немецкой сборной Ханс-Дитер Флик рассказал журналистам о том, чего ожидает от предстоящего поединка в Лиге наций с итальянцами.

Флик сказал, что он, как и вся команда, ощущает давление из-за приближающегося чемпионата мира, но нужно оставаться спокойными и хладнокровными. Тренер отметил, что у итальянцев очень хорошая команда, так что матч будет непростым.

«Хочу, чтобы мои игроки выложились на 100 процентов и отправились в отпуск с победой», - добавил наставник «бундестим».

Напомним, что поединок между Германией и Италией состоится сегодня в 21.45 по московскому времени. В матче первого круга команды сыграли вничью со счётом 1:1.