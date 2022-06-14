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Лига наций УЕФА

Флик — о матче с Италией: Хочу, чтобы мои игроки ушли в отпуск с победой

14 Июня 2022 • 09:41 Комментировать
Германия
...
Италия
1.72 3.80 4.90
Через 8 ч. 35 мин.

Наставник немецкой сборной Ханс-Дитер Флик рассказал журналистам о том, чего ожидает от предстоящего поединка в Лиге наций с итальянцами.

Флик сказал, что он, как и вся команда, ощущает давление из-за приближающегося чемпионата мира, но нужно оставаться спокойными и хладнокровными. Тренер отметил, что у итальянцев очень хорошая команда, так что матч будет непростым.

«Хочу, чтобы мои игроки выложились на 100 процентов и отправились в отпуск с победой», - добавил наставник «бундестим».

Напомним, что поединок между Германией и Италией состоится сегодня в 21.45 по московскому времени. В матче первого круга команды сыграли вничью со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Италии Ханс-Дитер Флик Лига Наций
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14.06  21:45 Лихтенштейн ... Латвия 5.00 4.20 1.61
14.06  21:45 Украина ... Ирландия 2.04 3.45 4.00
14.06  21:45 Англия ... Венгрия 1.33 5.40 11.00
14.06  21:45 Румыния ... Черногория 1.90 3.40 4.80
14.06  21:45 Турция ... Литва 1.06 15.00 50.00
14.06  21:45 Босния и Герцеговина ... Финляндия 2.24 3.25 3.65
14.06  21:45 Люксембург ... Фарерские острова 1.48 4.30 8.20
14.06  21:45 Германия ... Италия 1.85 3.85 4.40
14.06  21:45 Польша ... Бельгия 4.00 3.50 2.02
14.06  21:45 Голландия ... Уэльс 1.42 4.90 8.20
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