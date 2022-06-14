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Лига наций УЕФА

Сборная Италии обновила собственный рекорд при Манчини

14 Июня 2022 • 22:18 Комментировать
Германия
5:2
Италия
окончен

Сборная Италии вышла на сегодняшний матч в самом молодом составе за всё время работы Роберто Манчини.

24 года и 282 дня – таков средний возраст футболистов сборной Италии, попавших в стартовый состав на сегодняшний выездной матч Лиги наций против Германии. По данным Opta, это самая молодая команда за всё время, что Манчини занимает пост главного тренера итальянцев.

В одной группе с итальянцами и немцами также выступают сборные Венгрии и Англии. До сегодняшнего вечера именно команда Манчини возглавляла квартет с пятью набранными очками после трёх туров.

Роберто Манчини занимает пост наставника сборной Италии с 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини
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окончен Украина 1:1 Ирландия 2.04 3.45 4.00
окончен Англия 0:4 Венгрия 1.33 5.40 11.00
окончен Румыния 0:3 Черногория 1.90 3.40 4.80
окончен Турция 2:0 Литва 1.06 15.00 50.00
окончен Босния и Герцеговина 3:2 Финляндия 2.24 3.25 3.65
окончен Люксембург 2:2 Фарерские острова 1.48 4.30 8.20
окончен Германия 5:2 Италия 1.85 3.85 4.40
окончен Польша 0:1 Бельгия 4.00 3.50 2.02
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