Сборная Италии обновила собственный рекорд при Манчини

Сборная Италии вышла на сегодняшний матч в самом молодом составе за всё время работы Роберто Манчини.

24 года и 282 дня – таков средний возраст футболистов сборной Италии, попавших в стартовый состав на сегодняшний выездной матч Лиги наций против Германии. По данным Opta, это самая молодая команда за всё время, что Манчини занимает пост главного тренера итальянцев.

В одной группе с итальянцами и немцами также выступают сборные Венгрии и Англии. До сегодняшнего вечера именно команда Манчини возглавляла квартет с пятью набранными очками после трёх туров.

Роберто Манчини занимает пост наставника сборной Италии с 2018 года.