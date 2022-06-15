Нойер: Было обидно пропустить два мяча в концовке

Опытный голкипер немецкой сборной Мануэль Нойер высказался по поводу победы своей команды над итальянцами в рамках Лиги наций.

Нойер сказал, что «бундестим» играла очень уверенно и приложила все усилия для того, чтобы реабилитироваться перед болельщиками за предыдущие не самые удачные результаты. Голкипер отметил, что всё было хорошо, но пропустить два мяча в концовке было весьма обидно.

Напомним, что немецкая сборная под руководством Ханса-Дитера Флика уверенно переиграла итальянцев со счётом 5:2. Эта победа стала для «бундестим» первой в этом розыгрыше Лиги наций.